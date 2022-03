VENETO – 25enne rimane folgorato mentre pota una pianta

Alle 11:45 di mercoledì, i Vigili del fuoco sono intervenuti in Via Gazzo a Cartura per un uomo rimasto folgorato mentre stava lavorando con un collega alla potatura di una pianta con una piattaforma aerea che ha toccato i fili. L’uomo che si trovava a terra vicino alla piattaforma è rimasto folgorato, in salvo l’altra persona che si trovava sulla piattaforma aerea. I pompieri arrivati da Abano Terme, hanno messo in sicurezza lo scenario incidentale. Il personale sanitario del SUEM accorsi anche con un medico, hanno solo potuto accertare la morte del giovane uomo 25enne. Sul posto il personale dello Spisal e i Carabinieri.