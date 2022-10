VENETO – 22enne si schianta per evitare un cervo e muore

Alle 5:30, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 203 agordina al km 13+900 nel comune di Sedico per un’auto finita rovesciata dopo aver impattato contro la ringhiera di un’abitazione: deceduto un giovane uomo. I pompieri arrivati da Agordo, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, purtroppo il medico del Suem, nonostante i soccorsi ha solo potuto constatare la morte di un 22enne, A.T. residente a Codognè (Treviso). I carabinieri hanno eseguito rilievi per ricostruire la dinamica del grave incidente. Ancora non chiare le cause anche se l’ipotesi al momento più probabile è che il giovane avesse cercato di evitare un cerco. Le operazioni di soccorso sono terminate poco dopo le 8:30.