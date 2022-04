VENETO – 21enne sale a bordo dell’autobus senza biglietto e aggredisce autista: arrestato

Ieri pomeriggio, a Nervesa della Battaglia, in piazza La Piave, ore 15.20, un 21 enne brasiliano, già noto ai carabinieri per delitti contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, è salito a bordo di un pullman senza biglietto. L’autista ha cercato di farlo scendere, ma ha ricevuto un pugno in faccia e poi è stato ferito al volto e ad un braccio con un coltello a serramanico. Sul posto i carabinieri di Nervesa e del Nucleo Operativo e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montebelluna. Il giovane ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima che dovrebbe essere celebrato questa mattina. L’autista è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato all’ospedale di Montebelluna, dove gli hanno riscontrato ferite lievi, alcune delle quali suturate con alcuni punti e guaribili in alcuni giorni di prognosi.