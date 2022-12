VENETO – 18enne studentessa sale sul cornicione per suicidarsi: salvata dai compagni di classe

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Qualche giorno fa, nel Trevigiano, una studentessa di soli diciotto anni è stata salvata dall’intervento dei propri compagni di classe, che avevano intuito che la giovane volesse suicidarsi gettandosi dal cornicione dell’istituto scolastico dove frequenta la quinta superiore.

La notizia, riportata da “La Tribuna di Treviso”, risale a qualche giorno fa. La ragazza sarebbe salita all’ultimo piano dell’istituto, scavalcato il cornicione e sarebbe rimasta in bilico per diversi minuti. I suoi compagni si sono accorti della cosa, avvertendo il personale scolastico e dando l’allarme. Raggiunta sul cornicione, la diciottenne è stata portata in salvo.

Questo caso, secondo i dati dell’Ulss 2, è sintomo di un malessere che dopo il Covid ha evidenziato un aumento delle richieste d’aiuto, raddoppiate rispetto al 2019.