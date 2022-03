VENETO – 17enne muore in sella alla moto enduro di un amico: studiava nel Vicentino

Grave incidente ieri nel tardo pomeriggio in via Montenero a Pieve del Grappa. Poco dopo le 17.30 un ragazzo di 17 anni, Vittorio Piva, in sella ad una moto enduro di un amico è finito fuoristrada dopo aver perso il controllo del mezzo. Si è schiantato contro la recinzione di una casa e un palo dell’illuminazione. Sul posto il Suem 118 per i soccorsi, che sono stati inutili. Sull’incidente stanno indagando i carabinieri. Il giovane aveva regolare patentino e indossava il casco. Secondo quanto riportano le cronache locali, Vittorio lascia una sorella e i due genitori. Abitava poco lontano dal luogo dell’incidente. Vittorio frequentava la IV all’istituto agrario Parolini di Bassano. LA famiglia era appassionata di musica. Il padre suonava il basso-tuba nella Filarmonica di Crespano, la madre il flauto e Vittorio suonava il corno