VENETO – 17enne cade con la mountain bike: interviene il Soccorso Alpino

Ieri pomeriggio, intorno alle 15, una squadra del Soccorso alpino di Cortina è stata attivata per un giovane ciclista, caduto con la mountain bike in discesa al Cortina bike park di Lacedel. Il diciassettenne di Noale (VE), che si era fatto male a un braccio, è stato raggiunto in jeep e accompagnato all’ospedale.