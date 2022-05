VALDAGNO – Operazione antidroga col cane: sequestrati 30 grammi di fumo

La polizia locale del consorzio Valle Agno ha effettuato un controllo a sorpresa, preparato nei minimi dettaglio, in una delle zone di Valdagno considerate a maggior rischio, nello specifico vicolo Valle, a Maglio di Sotto. Cinque giovanissimi, quattro dei quali di età compresa tra i 14 e i 16 anni (l’altro era maggiorenne), sono stati trovati in possesso di hashish per un totale di 31 grammi. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

L’operazione venerdì scorso, quando otto agenti della polizia locale, compreso un collega di Caldogno, giunto sul posto col cane antidroga Buddy, sono arrivati nella via incriminata chiudendola alle due estremità per evitare l’allontanamento delle persone sotto controllo. Cinque delle otto persone fermate erano in possesso di hashish. Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti anche un bilancino e un grinder, oggetti di cui lo spacciatore si sarebbe disfatto quando ha capito cosa stava per succedere una volta intravisti i carabinieri. Tutti i fermati sono stati accompagnati al comandi di corso Italia, dove sono stati identificati e segnalati alla prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti. Sul posto sono stati convocati anche i genitori dei minorenni per informarli di quanto avvenuto nell’area.