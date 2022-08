VAL LIONA – Due giovani fermati in auto, nel mezzo trasportavano più di un etto di erba

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Nel pomeriggio di domenica 7 agosto, i carabinieri hanno deferito alla Procura della Repubblica due giovani, Y.B, 29 anni, e D.M., 21 anni, entrambi incensurati e domiciliati a Val Liona, per concorso nella detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I due ragazzi sono stati fermati mentre si trovavano a bordo dell’autovettura di uno dei due; i carabinieri si sono insospettiti dal modo di fare dei due, decidendo quindi di controllare la macchina. Sottoposto a controllo, all’interno della macchina sono stati rinvenuti un sacchetto in nylon ed un barattolo in vetro contenenti marijuana, del peso rispettivamente di 125 grammi e di 5 grammi. Le perquisizioni domiciliari, invece, hanno dato esito negativo.