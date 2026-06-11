Va al “De Pretto” di Schio il Premio Meccatronica 2026

VICENZA, 1 GIUGNO – È ormai una tradizione pluridecennale quella del Premio Meccatronica promosso da Apindustria Confimi Vicenza, con il contributo della Camera di commercio berica, giunto alla sua 41° edizione.

Ad aggiudicarsela sono stati gli studenti dell’Itis De Pretto di Schio che hanno brillantemente superato la prova di progettazione di una pressa automatica per mattoni, tema scelto quest’anno dall’Associazione insieme a Comec Srl di Malo.

Al secondo posto si sono classificati i ragazzi dell’Itis Rossi di Vicenza e al terzo il team dell’Ipsia Garbin di Schio, vincitore lo scorso anno della storica 40° edizione di questa iniziativa rivolta agli studenti degli Istituti tecnici e professionali della provincia.

L’edizione di quest’anno è stata impreziosita dall’intervento di Luca Vignaga, amministratore delegato di Marzotto Lab dal 2018 e manager con oltre 25 anni di esperienza nella gestione delle risorse umane in grandi gruppi dei servizi e del manifatturiero, il cui intervento ha solleticato cuori e menti sia dei ragazzi sia degli imprenditori presenti alla cerimonia.

«Al di là del risultato finale, ciò che conta davvero è l’esperienza legata alla partecipazione al concorso, molto sentito da insegnanti e studenti – commenta Mariano Rigotto, presidente di Apindustria Confimi Vicenza -. Ogni anno mettiamo i ragazzi a confronto con sfide reali che ritroveranno nel mondo del lavoro e siamo felici di constatare che ancora una volta hanno saputo stupirci. Il premio è un modo per testare le competenze acquisite, ma vuole essere anche uno stimolo per accrescere la loro motivazione ed esercitare quelle soft-skills che tanto ricerchiamo nei nostri collaboratori. Sono particolarmente grato a Vittorio Rizzi di Comec per il grande supporto offerto ai team partecipanti e a Luca Vignaga per aver donato a noi imprenditori e ai ragazzi numerosi spunti di riflessione».

In palio, come ogni anno, fondi per gli istituti scolastici e premi per studenti e docenti, per un valore complessivo di circa 8 mila euro.

FOTO DIDA DA SINISTRA: Vittorio Rizzi (Comec Srl); Mariano Rigotto, presidente Confimi Apndustrri Vicenza; Andrea Lissa Dal Prà; Alessandro Quartiero; prof. Claudio Randon; Tommaso Zanella; Stefano Grendele; Mattia Spagnolo; Luigi Benincà (presidente Categoria Confimi Industria Meccanica Vicenza); Flavio Lorenzin (presidente nazionale Confimi Meccanica)