USA – Paura in alta quota: pezzo d’ala si stacca, atterraggio d’emergenza per un Boeing

Le immagini riprese da un passeggero a bordo, il quale commenta: “Finalmente atterreremo e l’incubo finirà” hanno fatto il giro del mondo. Lunedì 19 febbraio, i 165 passeggeri a bordo di un volo della United Airlines tra San Francisco e Boston negli Stati Uniti hanno vissuto momenti di grande paura. Durante il volo, una parte dell’ala si è staccata gradualmente.

Il primo passeggero a notare l’accaduto ha scattato una foto e ha deciso di condividerla su Internet per chiedere consigli. “Ho aperto la finestra e ho visto l’ala in questo stato”, ha scritto. “Dovrei preoccuparmi?”, “Dovrei informare un membro dell’equipaggio?”. Man mano che il danno alla parte dell’ala aumentava, l’equipaggio è stato infine informato e il volo è stato deviato verso l’aeroporto più vicino. L’atterraggio è avvenuto senza difficoltà.

Gli aerei Boeing hanno recentemente sperimentato vari incidenti su differenti modelli. Questa settimana si è verificata la rottura di una finestra della cabina di pilotaggio. Il mese scorso, durante il volo, è stata completamente divelta una porta a causa di un difetto di costruzione dell’aereo. Per quanto riguarda l’ala, le indagini sono in corso, ma i primi elementi suggeriscono che si tratti piuttosto di un difetto dovuto all’usura su questo vecchio aereo in servizio da 30 anni.