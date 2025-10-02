USA – Il processo a P. Diddy verso la sentenza: chiesta una condanna a oltre 11 anni di carcere

New York, 2 ottobre 2025 – Si concluderà venerdì 3 ottobre il processo, seguito dai media di tutto il mondo, contro Sean Combs, in arte P. Diddy. Il rapper e produttore 55enne, già dichiarato colpevole di alcune accuse a suo carico, comparirà davanti al tribunale di New York per conoscere la sua condanna definitiva.

Il procuratore federale Jay Clayton ha reso noto all’inizio di questa settimana che chiederà per lui una pena superiore agli undici anni di carcere, sottolineando la gravità dei reati contestati. P. Diddy è stato accusato di aver costretto più donne, tra cui la cantante Cassie – sua compagna tra il 2007 e il 2018 – a partecipare a “maratone sessuali” con prostituti.

Lo scorso luglio, l’artista era stato assolto dalle imputazioni più pesanti, tra cui traffico sessuale e associazione a delinquere, che avrebbero potuto comportare l’ergastolo. È stato però riconosciuto colpevole di trasporto di persone a fini di prostituzione.

Nelle motivazioni depositate martedì, in un documento di 166 pagine, Clayton ha spiegato che «una pena significativa è necessaria, poiché l’imputato non mostra alcun rimorso». Ha inoltre citato una lettera inviata alla corte da Cassie, in cui la cantante auspicava che la sentenza rifletta «la forza che è stata necessaria alle vittime di Sean Combs per farsi avanti».

La difesa, dal canto suo, ha chiesto una condanna massima di 14 mesi, che – tenendo conto della custodia cautelare iniziata nel settembre 2024 – permetterebbe all’artista di uscire di prigione entro la fine dell’anno. Tutte le richieste di libertà vigilata sono state finora respinte.

Resta sullo sfondo l’ipotesi di una grazia presidenziale. Lo scorso luglio Donald Trump aveva lasciato intendere che il suo entourage fosse stato contattato dagli avvocati della star e che non escludesse di prendere in considerazione la richiesta.