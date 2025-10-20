USA – Donna vince alla lotteria usando ChatGPT

Vince 100 mila dollari al Powerball grazie ai numeri suggeriti da ChatGPT

Una donna del Michigan ha vinto 100 mila dollari alla lotteria Powerball utilizzando una serie di numeri generati da ChatGPT.

Tammy Carvey, 45 anni, ha raccontato di aver chiesto al chatbot di intelligenza artificiale di creare una combinazione casuale per partecipare all’estrazione del jackpot da 1,787 miliardi di dollari di settembre. “Ho chiesto a ChatGPT di darmi una serie di numeri per il Powerball e ho giocato proprio quelli”, ha spiegato la vincitrice al Michigan Lottery, dopo aver ritirato il premio.

Carvey gioca alla lotteria solo quando il montepremi supera il miliardo di dollari. Questa volta, quattro dei numeri suggeriti dall’intelligenza artificiale hanno coinciso con quelli estratti, facendole vincere 50 mila dollari. Ma grazie all’opzione aggiuntiva “Power Play”, che raddoppia le vincite, l’importo è salito a 100 mila dollari.

“Pensavo di aver vinto 50 mila dollari, lo avevo letto su Google”, ha raccontato. “Solo quando ho controllato il mio account del Michigan Lottery ho scoperto che, grazie al Power Play, la cifra era il doppio. Io e mio marito non ci credevamo”.

La donna ha detto che userà la somma per estinguere il mutuo della casa e metterà da parte il resto dei soldi.

Il Michigan Lottery ha però chiarito che il successo di Carvey è stato dovuto esclusivamente al caso: “I risultati di tutte le estrazioni sono completamente casuali e non possono essere previsti utilizzando l’intelligenza artificiale o altri strumenti di generazione numerica”.

Non è il primo episodio del genere. Un’altra giocatrice, Carrie Edwards, della Virginia, ha dichiarato di aver vinto 150 mila dollari con una combinazione di numeri fornita da ChatGPT, dopo che il Power Play aveva triplicato la sua vincita iniziale di 50 mila dollari.

L’estrazione record di settembre è stata divisa tra due vincitori che avevano giocato i numeri 11, 23, 44, 61, 62 e il Powerball rosso 17.