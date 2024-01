USA – Condannato a morte: per la prima volta verrà usata l’inalazione di azoto

Gli Stati Uniti non si tireranno indietro. Lo stato americano dell’Alabama si prepara, giovedì 25 gennaio, a mettere a morte un detenuto per inalazione di azoto. Un processo mai utilizzato prima, ma che desta non poche preoccupazioni. Kenneth Eugene Smith, condannato in via definitiva nel 1996 alla pena di morte per l’omicidio di una donna ordinato dal marito, sarà il primo detenuto ad essere giustiziato nel 2024, dove nel 2023 hanno subito la stessa sorte 24 persone , tutte mediante iniezione letale. Da giovedì alle 6 (ora locale) inizierà il periodo di 36 ore durante il quale potrà essere eseguita.

Questa è la seconda volta che Kenneth Eugene Smith si trova in questa situazione. Il 17 novembre 2022 doveva già essere giustiziato mediante iniezione letale , ma l’operazione era stata annullata all’ultimo minuto, poiché non era stato possibile somministrargli le infusioni endovenose per iniettargli la soluzione letale entro il tempo stabilito dalla legge. , dopo “essere stato legato per diverse ore “, secondo i suoi avvocati.

Nessuna sedazione

Questa volta, l’uomo di 58 anni verrà dunque giustiziato mediante inalazione di azoto, essendo l’Alabama uno dei tre stati americani – insieme a Oklahoma e Mississippi – ad autorizzare le esecuzioni con questo metodo, che provoca la morte per ipossia (deplezione di ossigeno). Ma questo processo è ampiamente criticato. Il 16 gennaio, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani si è detto “allarmato” per questa esecuzione pianificata “utilizzando un metodo nuovo e non testato, l’ipossia con azoto”. Ciò “potrebbe costituire tortura o altro trattamento crudele o degradante ai sensi del diritto internazionale”, ha avvertito un portavoce dell’Alto Commissariato, Ravina Shamdasani, che ha chiesto la sospensione dell’esecuzione.

Perché il protocollo di esecuzione per ipossia con azoto – gas neutro che costituisce il 78% dell’aria – in Alabama non prevede la sedazione, anche se l’American Veterinary Association (AVMA) consiglia di somministrare un sedativo agli animali, anche di grandi dimensioni, quando vengono soppressi in questo modo. Secondo l’Associated Press, l’ufficio del procuratore generale dello stato ha assicurato a un giudice federale che il gas azoto “causerebbe perdita di coscienza in pochi secondi e morte in pochi minuti”.

Ma secondo Le Monde , i difensori di Kenneth Eugene Smith mettono in dubbio questa versione, sostenendo che le perdite di ossigeno nella maschera potrebbero prolungare la sua agonia e che il metodo potrebbe farlo vomitare e soffocare o lasciarlo in uno stato vegetativo. L’imputato, i cui ricorsi sono stati tutti respinti in Alabama, ha fatto ricorso anche alla Corte Suprema degli Stati Uniti sostenendo che questo nuovo tentativo di esecuzione violava i suoi diritti costituzionali, nonché richiedendo una sospensione.

Ma mercoledì la più alta corte del paese, con una maggioranza conservatrice , ha respinto questa richiesta. Nelle sue argomentazioni scritte alla Corte Suprema che si opponevano a ciò, lo Stato dell’Alabama arrivò addirittura a presentare l’ipossia da azoto come “forse il metodo di esecuzione più umano mai inventato”.

Un giudice ha ignorato il parere dei giurati

Kenneth Eugene Smith è stato condannato per l’omicidio del 1988 di Elizabeth Dorlene Sennett, 45 anni, ordinato da suo marito, Charles Sennett, un pastore infedele e fortemente indebitato, di farlo sembrare un furto con scasso andato storto. Nonostante il suicidio del marito, la polizia è riuscita a risalire ai due assassini. Il complice di Kenneth Eugene Smith, John Forrest Parker, condannato a morte, è stato giustiziato nel 2010. Anche Kenneth Smith è stato condannato a morte per la prima volta, ma il processo è stato annullato in appello. Durante il suo secondo processo, nel 1996, i giurati furono divisi sulla sentenza: 11 su 12 raccomandarono l’ergastolo.

Ma nel suo caso come in quello del suo complice, il giudice aveva ignorato il parere dei giurati e lo aveva condannato alla pena di morte, possibilità esistente all’epoca in alcuni stati, ma ora abolita in tutto il territorio americano. Nel suo rapporto annuale pubblicato a dicembre, l’osservatorio specializzato Death Penalty Information Center (DPIC) ha sottolineato che la maggior parte dei prigionieri giustiziati nel 2023 negli Stati Uniti “probabilmente non verrebbero condannati a morte oggi”, poiché si tiene conto in particolare i problemi di salute mentale e i traumi degli imputati o le modifiche legislative per pronunciare la pena di morte. La pena di morte è stata abolita in 23 stati americani, mentre altri sei osservano una moratoria sulla sua applicazione per decisione del governatore.