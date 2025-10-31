Uragano Melissa: dopo le inondazioni, scatta l’allerta coccodrilli

Un’allerta insolita ma da prendere molto seriamente è stata diramata in Giamaica dopo il passaggio dell’uragano Melissa, che martedì 28 ottobre 2025 ha colpito l’isola caraibica con venti fino a 300 km/h e piogge torrenziali.

La Southeast Regional Health Authority (SERHA) – competente per Kingston, Saint Andrew, Saint Thomas e Saint Catherine – ha avvertito la popolazione della possibile presenza di coccodrilli nelle aree residenziali, a causa dell’innalzamento dei livelli dei fiumi e delle paludi. “L’acqua alta nei fiumi, nei burroni e nelle zone umide potrebbe spingere i coccodrilli verso la terraferma”, ha spiegato l’agenzia, invitando i residenti a rimanere vigili e ad evitare le aree allagate.

Le autorità hanno inoltre raccomandato di non camminare o giocare nelle zone invase dall’acqua, di tenere lontani bambini e animali domestici, e di rimuovere detriti e ristagni che potrebbero attirare gli animali. In caso di avvistamento, è stato chiesto di non tentare alcuna cattura o azione violenta, ma di segnalare la presenza dei rettili alla National Environment and Planning Agency (NEPA).

La NEPA ha ricordato che i coccodrilli americani – gli unici presenti sull’isola – sono una specie a rischio di estinzione. Sebbene generalmente meno aggressivi rispetto al coccodrillo del Nilo o a quello marino, possono diventare pericolosi se minacciati o affamati.

A complicare ulteriormente la situazione, diverse riserve naturali che ospitano questi animali, tra cui il Jamaica Swamp Safari di Falmouth, restano chiuse fino a nuovo avviso.

L’uragano Melissa, reso ancora più violento dagli effetti del cambiamento climatico, è il più potente a colpire la Giamaica negli ultimi 90 anni, raggiungendo la categoria 5 della scala Saffir-Simpson. Il bilancio ufficiale delle vittime è di 19 morti, nove dei quali nella parte occidentale dell’isola, come confermato dal Ministro dell’Informazione Dana Morris Dixon.