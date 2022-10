Sub muore nel Lago di Garda: la moglie non lo vede riemergere e dà l’allarme

Tragedia nel Lago di Garda (lato bresciano) martedì sera intorno alle 21. Una donna ha lanciato l’allarme alla guardia costiera dopo che il marito, un sub 57enne polacco, non è riemerso dalle acque del Lago dove si era tuffato qualche ora prima. Si era calato con bombole e attrezzature per andare in profondità.

Sono scattate subito le ricerche con un’unità navale partita da Salò e i sommozzatori dei vigili del fuoco.

L’uomo è stato trovato senza vita ad 8 metri di profondità. E’ stato probabilmente colto da malore durante la risalita dall’immersione.