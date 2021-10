Università: due nuovi corsi di alta formazione dello IUAV a Vicenza

“Prodotti sostenibili e circular design” e “Packaging design per la gioielleria e l’oreficeria”,

questi i temi dei due corsi organizzati in collaborazione con la Fondazione Studi Universitari

di Vicenza. Per entrambi c’è tempo fino al 15 novembre per le iscrizioni

Lo “sbarco” a Vicenza dell’Università Iuav di Venezia, in stretta collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza, comincia da due Corsi di Alta Formazione, uno dedicato ai “Prodotti sostenibili e circular design”, l’altro al ““Packaging design per la gioielleria e l’oreficeria”.

Contenuti e obiettivi

Il primo, che si svolgerà dal 21 gennaio al 30 aprile 2022 per un totale di 120 ore di formazione, si propone di formare una figura specializzata nel design per l’economia circolare, capace di intervenire nei processi di innovazione e progettazione di prodotti attenti alla sostenibilità ambientale e alla transizione verso un’economia circolare, coerentemente anche con gli obiettivi e i piani contenuti nel Green Deal e nella Nuova Strategia Industriale Europea.

Il Corso di Alta Formazione sul “Packaging design per la gioielleria e l’oreficeria”, invece, partirà il prossimo 4 febbraio per concludersi nel mese di maggio (anche in questo caso per complessivamente 120 ore di lezione) e si presenta come un’occasione di formazione unica nel suo genere, in grado di offrire ai designer competenze specifiche sul progetto del packaging per il settore orafo-gioiellieroe, più in generale, per i prodotti di alta gamma.

A chi si rivolgono

Per entrambi i percorsi, saranno ammessi alla selezione laureati in possesso della laurea di primo livello e secondo livello o del vecchio ordinamento o di laurea straniera equipollente, preferibilmente (ma non solo) in Design, Ingegneria, Architettura, Comunicazione, Multimedia; professionisti che, pur non laureati, abbiano maturato esperienze lavorative coerenti con gli scopi del corso; laureati in altre discipline con affinità ai temi proposti che, in sede di ammissione, risultino idonei alla partecipazione al corso. Inoltre possono fare richiesta di ammissione al corso anche gli studenti già iscritti a corsi di laurea triennale o magistrale.

Organizzazione delle lezioni e borse di studio

Per entrambi i corsi, le lezioni saranno concentrate il venerdì pomeriggio e il sabato, così da agevolare la frequenza anche da parte dei lavoratori. Al termine dei percorsi è prevista inoltre una settimana intensiva di lezione, oltre ad eventuali seminari e visite aziendali che saranno organizzati anche sulla base delle richieste e degli spunti manifestati dai partecipanti.

Sono inoltre disponibili alcune borse di studio finanziate da Comieco, il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica.

Iscrizioni

I posti disponibili sono limitati a 20 per ciascun corso e per entrambi il termine per le iscrizioni scadrà il 15 novembre. Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti Internet dedicati (www.iuav.it/circulardesign e https://sites.google.com/iuav.it/packagingdesigngold/home) oppure scrivere direttamente alla prof. Laura Badalucco (laurabada@iuav.it), responsabile scientifico di entrambi, per i contenuti didattici; mentre per i quesiti amministrativi (ammissione, tasse, immatricolazione, etc.) è attivo l’indirizzo master@iuav.it.