UNA FESTA MOMORABILE PER I 150 ANNI DELLA SOCIETÀ GINNASTICA VICENTINA ‘UMBERTO I’

Piazza dei Signori gremita a Vicenza per celebrare i 150 anni della Società Ginnastica Vicentina “Umberto I”, fondata nel 1875 e tra le più antiche d’Italia. Una realtà che ha visto tra i suoi padri fondatori anche Antonio Fogazzaro. Alla presenza di atleti, dirigenti e autorità cittadine, la giornata è stata una vera festa dello sport. Per l’occasione sono stati presentati un libro celebrativo e una mostra allestita nella Loggia del Capitaniato, per ripercorrere un secolo e mezzo di storia. Servizio di Elisa Santucci.