Un weekend d’estate e…di scioperi

Giugno si è già rivelato come un mese difficile per la tenuta della rete dei trasporti e per milioni di utenti. Chi viaggia è avvisato: monitorare costantemente le comunicazioni delle compagnie sarà fondamentale per evitare sorprese e riorganizzare gli spostamenti.

Le date più critiche saranno quelle di venerdì 13 e venerdì 20 giugno. Il 13 giugno, primo vero weekend da bollino rosso per l’esodo estivo, il sindacato Cub Trasporti ha indetto uno sciopero aereo di 4 ore, dalle 13 alle 17. Saranno coinvolti i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto, con possibili ritardi e cancellazioni nei voli.

Il picco di mobilitazione arriverà però il 20 giugno, con uno sciopero generale nazionale proclamato da Usb, Cub e Sgb per l’intera giornata, che coinvolgerà pubblico e privato. Le motivazioni spaziano dal rinnovo dei contratti alla richiesta di salari dignitosi, fino alla presa di posizione contro il conflitto in Medio Oriente. È già prevista anche una manifestazione nazionale a Roma il 21 giugno.