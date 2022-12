Un cervo corre su una carreggiata della Pedemontana (FOTO)

Paura e sorpresa per gli automobilisti che ieri mattina si trovavano a percorrerela superstrada Pedemontana Veneta per la presenza di un cervo sulla careggiata nel tratto da Marostica a Colceresa. Molte le segnalazioni di automobilisti in transito, alcuni hanno anche chiamato il gestore dell’infrastruttura e i vigili del fuoco. Il cervo è riuscito poi a scavalcare autonomamente la rete e ad allontanarsi verso le colline. Non si sono registrati incidenti. Video e foto sono diventate poi virali sui social in serata