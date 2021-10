ULSS 8 – Medici delle aziende abilitati al rilascio Green Pass

Per rispondere alle esigenze di molti lavoratori e delle aziende del territorio e agevolare l’accesso al tampone a pagamento per i cittadini che hanno bisogno di ottenere il Green Pass, l’ULSS 8 Berica ha abilitato anche i Medici Competenti delle Aziende nel proprio territorio a registrarsi sul portale regionale per rilasciare i Green Pass.

L’obbligatorietà, entrata in vigore da venerdì 15 ottobre, che stabilisce l’accesso nei luoghi di lavoro solo con green pass ha visto infatti la crescita della domanda al servizio tamponi; per questo tutte le aziende con un Medico Competente potranno eseguire i tamponi direttamente presso la sede garantendo l’accesso al Green Pass ai lavoratori che ne sono sprovvisti. I Medici, registrati sul portale regionale potranno caricare i risultati dei tamponi da loro effettuati sui lavoratori e, in casi di referto negativo, scaricare per loro il Green Pass in breve tempo.

Per accedere al portale regionale, i Medici Competenti devono richiedere l’abilitazione al portale informatico al Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro SPISAL Azienda Ulss 8 Berica.