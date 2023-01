RUCCO SI RICANDIDA, L’ANNUNCIO STAMANE A CAMPO MARZO (Intervista video)

E’ ufficiale. Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha sciolto le riserve e ha annunciato la propria ricandidatura. L’ha fatto stamane nel corso di una conferenza stampa all’aperto per la riqualificazione di Piazzale de Gasperi nell’ambito dei progetti del Comune finanziati dal Pnrr e da fondi propri.

Era presente anche la moglie Ilaria Gusella, una scelta non casuale per testimoniare il supporto della famiglia in questa scelta importante. La sua sarà una lista civica con l’appoggio dei partiti che l’hanno sostenuta. Ha manifestato l’intenzione di continuare il percorso con un secondo mandato per completare i progetti cantierati per la Vicenza del futuro.