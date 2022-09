UCRAINA – I russi sarebbero in grave difficoltà: cacciati da 20 città

L’esercito ucraino afferma di aver costretto le forze russe da più di 20 città e villaggi nelle ultime 24 ore, secondo un post su Facebook dello stato maggiore ucraino.

Lo stato maggiore ha anche affermato che le forze russe stavano fuggendo in profondità nelle aree occupate del Donbas o tornando nella stessa Russia .

Continua la liberazione degli insediamenti dagli invasori russi nelle regioni di Kharkiv e Donetsk. Come riportato in precedenza, durante la ritirata, le truppe russe abbandonano rapidamente le loro posizioni e fuggono in profondità nei territori temporaneamente occupati o nel territorio della Federazione Russa. Questa tendenza persiste. Quindi, nell’ultimo giorno, gli occupanti hanno portato via proprietà e veicoli saccheggiati dai residenti locali dagli insediamenti di Velikiy Burluk e Dvorichna nell’oblast di Kharkiv.