Ubriachi danno in escandescenze in un bar e aggrediscono i poliziotti in Commissariato: arrestati

Prima hanno rifiutato di esibire i documenti, poi in Commissariato hanno aggredito i poliziotti: è successo nel pomeriggio di ieri, verso le ore 17.30 circa, a Bassano del Grappa, quando la Polizia di Stato è intervenuta nella Stazione ferroviaria per la segnalazione di due persone moleste. Giunti sul posto, gli Agenti hanno notato due giovani in evidente stato di alterazione alcolica che davano in escandescenze sul plateatico esterno del bar “Buffet”, adiacente alla stazione. Alla richiesta di esibire di documenti, i due si sono rifiutati, inveendo contro gli operatori di Polizia. A causa dell’elevato stato di alterazione in cui erano hanno poi iniziato a litigare tra loro.

Poichè che la situazione stava degenerando, gli Agenti li hanno portati al Commissariato di Viale Pecori Giraldi ma i due, dopo essersi rifiutati di salire sulla volante, hanno anche opposto resistenza nei confronti degli operatori, che riuscivano a farli salire sull’auto di servizio con molta difficoltà.

Giunti negli Uffici di Polizia, sempre a causa del loro stato di agitazione, i due hanno iniziato a dare in escandescenze. Sono stati poi fotosegnalati ed identificati: un italiano di 21 anni ed un senegalese di 22 anni, regolarmente soggiornante in Italia, entrambi residenti a Cittadella. I due sono stati poi arrestati. Stamattina gli arresti sono stati convalidati e i due sono stati rimessi in libertà. L’udienza è stata rinviata a giugno.