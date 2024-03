Turisti lasciano trolley in piazza per andare a visitare Venezia: scatta allarme bomba

L’allarme bomba a Venezia, originato da due bagagli abbandonati vicino al campanile in piazza San Marco, è stato risolto. Il protocollo di sicurezza è stato attivato con la piazza transennata e gli artificieri in arrivo, ma mentre le autorità erano già sul posto, i due proprietari dei bagagli “sospetti” sono riapparsi. Il comandante della polizia locale, Marco Agostini, ha confermato all’ANSA che i proprietari hanno spiegato di aver lasciato i loro bagagli momentaneamente lì per poter visitare la piazza senza portare pesi.