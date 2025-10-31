Truffa da 80 milioni di euro con falsi investimenti green: sequestrato il portale Voltaiko e bloccati 95 conti correnti in tutta Italia

All’alba del 28 ottobre 2025 Guardia di Finanza e Polizia di Stato hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in diverse regioni italiane, disponendo il sequestro preventivo d’urgenza del portale www.voltaiko.com e il blocco di 95 conti correnti riconducibili all’omonimo gruppo societario.

L’operazione è il risultato di una complessa indagine condotta dal Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Bologna e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica dell’Emilia-Romagna, coordinate dal sostituto procuratore Marco Imperato della Procura della Repubblica di Bologna.

All’attività hanno preso parte anche le Sezioni Operative Sicurezza Cibernetica delle varie regioni e numerosi reparti territoriali delle Fiamme Gialle, attivi nelle province di Bologna, Rimini, Modena, Milano, Varese, Arezzo, Frosinone, Teramo, Pescara e Ragusa.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale avrebbe operato con una struttura piramidale tipica del network marketing multilivello, mettendo in atto un vasto sistema di truffe in stile schema Ponzi, a danno di migliaia di investitori, molti dei quali appartenenti a categorie fragili.

Sotto la veste di una proposta “green”, gli organizzatori promettevano guadagni elevati da investimenti nel settore delle energie rinnovabili, basati sul presunto noleggio di pannelli fotovoltaici installati in Paesi ad alta produttività energetica. In realtà gli impianti non esistevano e i rendimenti venivano presentati sotto forma di “energy point”, con vincoli di tre anni che permettevano di ampliare la raccolta di denaro.

Si stima che le persone truffate siano circa 6.000 su tutto il territorio nazionale, per un ammontare complessivo di circa 80 milioni di euro.

La Procura di Bologna ha disposto d’urgenza il sequestro del portale e dei rapporti finanziari legati alle società coinvolte e agli indagati, che si intendono innocenti fino a sentenza definitiva.