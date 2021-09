Omicidio-suicidio, padre uccide la figlia

E’ un omicidio-suicidio quello che si è consumato per strada nel Padovano, dove un padre ha ucciso la figlia oggi, attorno alle 13. Il delitto è avvenuto davanti al cancello dell’abitazione dove viveva la donna. Secondo la prima ricostruzione, l’uomo ha dapprima ucciso la figlia, che oggi compiva gli anni, poi si è ucciso. L’uomo, 88 anni, è originario e risiede a Monfalcone, la figlia, Doriana Cerqueni, 60 anni oggi, padovana, risulta residente nella casa di via Palù a Sarmeola di Rubano, teatro della tragedia. Entrambi i cadaveri sono stati trovati sulla strada da alcuni parenti che stavano andando nella casa per festeggiare il compleanno.