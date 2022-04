Troppe norme violate, sala slot chiusa per quindici giorni

Il Questore di Vicenza, Paolo Sartori, ha sospeso la licenza e chiuso per quindici giorni la sala slot VLT “Luck 168”, sita in viale Trento. In occasione di una serie di specifici controlli presso i locali pubblici in possesso di autorizzazione a gestire il gioco con apparecchi VLT, effettuati dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Questura in collaborazione con le pattuglie della Squadra “Volanti”, è stata riscontrata, per l’ennesima volta in un brevissimo lasso di tempo, la violazione delle normative e delle disposizioni contenute nella autorizzazione da parte della gestione della Sala Slot VLT “LUCK 168” di Viale Trento – in passato già oggetto di altre ispezioni da parte delle Forze di Polizia, in occasione delle quali erano state accertate e sanzionate irregolarità di vario genere, quali l’accesso al gioco d’azzardo in orari vietati e senza il controllo di alcuno, nonché la presenza di soggetti gravati da precedenti penali e/o di Polizia –.

Il Questore della Provincia di Vicenza Paolo SARTORI, pertanto, allo scopo di interrompere la grave situazione che si è venuta a creare, compromissoria per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto la SOSPENSIONE DELLA LICENZA, con contestuale CHIUSURA IMMEDIATA DELL’ESERCIZIO PUBBLICO per 15 GIORNI, in base a quanto previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza1.

“La situazione che si è venuta a creare presso questo Esercizio pubblico è stata segnalata da più parti come a dir poco problematica – ha evidenziato il Questore Sartori –; le Forze dell’ordine vi hanno riscontrato la sistematica violazione delle norme che regolano la gestione del gioco d’azzardo e la dovuta vigilanza su di esso, consentendo, potenzialmente, il libero accesso a persone di minore età e quant’altro. Il nostro intervento, quindi, ha voluto porre argine ad criticità divenuta oramai consolidata sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, connotata da reiterate violazioni delle norme di legge e dalla presenza di soggetti con precedenti di vario genere. Ho ritenuto la sospensione della licenza e la chiusura immediata di questa Sala Slot un provvedimento idoneo a far cessare, si spera definitivamente, questo genere di illegalità”.