Treni paralizzati in Veneto per fulmini, ritardi e cancellazioni

I danni del maltempo stanno paralizzando anche la circolazione ferroviaria in Veneto. Secondo quanto si apprende, a causa di un fulmine che ha colpito il sistema di regolazione sono rimasti bloccati fino a poco fa tutti i tratti controllati dalla sala di Verona, quindi molte delle linee principali che fanno capo al nodo scaligero, come Brescia, Padova, Bologna, Brennero, Mantova. Quando è avvenuto il blocco i treni sono stati fermati lungo la linea, nel punto in cui si trovavano.

Sono migliaia i passeggeri a bordo dei convogli, e questo rende impossibile sopperire ovunque con servizi sostitutivi di pullman. Da poco i tecnici stanno riprendendo il controllo delle linee tra Bresci-Padova, Bologna-Brennero e Mantova-Monselice. Gradualmente riprenderanno a muoversi i primi treni, ma cancellazioni e ritardi saranno inevitabili. ANSA VENETO