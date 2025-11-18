Uomo senza fissa dimora trovato morto in città: il quartiere l’aveva “adottato”

Vicenza si era svegliata ieri mattina con la scoperta di un dramma umano: un uomo senza dimora era stato trovato morto lungo corso Fogazzaro, vicino ad una panetteria a pochi passi da Corso Palladio. La vittima, un 54enne di origini romene, aveva scelto la città come luogo dove trascorrere le giornate. Probabilmente aveva passato la notte o le prime ore del mattino. Sul posto, in cui sono state trovate tracce di sangue, era intervenuto il personale del Suem 118, ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. Nella giornata di ieri, poi, si è scoperto, dalle voci dei cittadini e residenti in zona, che l’uomo era stato praticamente adottato dal quartiere, dove stazionava pacificamente con il suo fidato sgabello, sotto i portici, durante tutto il periodo dell’anno. Aveva una dipendenza dall’alcol, ma non era un vero clochard, in quanto di notte pare che avesse un riparo ed era sotto i portici e sulla strada solo durante il giorno. I residenti fanno il ritratto di un uomo mite, solo, che tutti aiutavano chi con qualche denaro per il sostentamento chi anche solo con un saluto. Il Comune era a conoscenza della situazione, ma lo stesso non voleva essere aiutato.