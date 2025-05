Tragedia in A4 tra Montecchio e Vicenza Ovest: 69enne muore colto da malore alla guida

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un tragico incidente si è verificato oggi, martedì 27 maggio, intorno alle 13.30 sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest, in direzione Venezia. Un uomo di 69 anni ha perso la vita in seguito a un malore che lo ha colpito mentre si trovava alla guida della propria auto.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo a causa del malore. La vettura ha sbandato, urtato un altro mezzo in transito e infine colpito il guardrail, fermandosi in terza corsia. Alcuni automobilisti presenti hanno subito lanciato l’allarme al 118, ma all’arrivo dei sanitari del Suem per l’uomo non c’era già più nulla da fare.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità: alle 15.30 si registravano fino a sette chilometri di coda. A causa del traffico rallentato si è verificato anche un secondo tamponamento nel medesimo tratto autostradale, fortunatamente senza gravi conseguenze. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polstrada per i rilievi e la gestione della viabilità.