Torri di Quartesolo: ritrovati due ordigni della seconda guerra mondiale, gli artificieri li fanno brillare

Ieri, poco dopo mezzogiorno, i paracadutisti della Brigata “Folgore”, di stanza a Legnago, hanno recuperato delle bombe ritrovate a Marola per poi farle brillare in una cava del Basso Vicentino. I due ordigni da mortaio, una di 120 millimetri e una di 81, erano state trovate vicino ad un altare votivo di proprietà della famiglia rom Hudorovich da un residente del posto. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

I campi sono rimasti chiusi durante l’intervento dei militari, con un presidio dell’Arma e della polizia locale. Ieri i due genieri hanno esaminato le bombe per caricarle in macchina e dirigersi alla cava. Una delle due bombe pare avesse ancora parte di esplosivo all’interno. Ancora non si sa come siano stati trovati messi lì nel corso della Seconda Guerra Mondiale.