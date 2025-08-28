Torna a Vicenza la Festa dei Oto, dal 29 agosto al 21 settembre Luna Park a Campo Marzo

Il 29 agosto e il 10 settembre giostre gratis per le persone con disabilità. Balbi: «Contenti di rinnovare anche quest’anno un appuntamento così atteso e sentito dai cittadini di ogni età»

Torna a Vicenza la Festa dei Oto, che vedrà anche quest’anno il tradizionale Luna Park a Campo Marzo da venerdì 29 agosto a domenica 21 settembre.

Il Luna Park sarà aperto da lunedì a giovedì, dalle 16 fino a mezzanotte. Venerdì l’apertura è invece prevista dalle 15.30 fino all’una. Sabato le attrazioni saranno aperte dalle 10 fino alle 12.00, e dalle 15.30 fino all’una. Domenica l’orario sarà infine dalle 10 fino alle 12.30, e dalle 15.30 fino a mezzanotte.

Oltre alle giostre ci saranno anche numerosi stand dedicati alla vendita di dolci e alimenti, e la grande novità di quest’anno è lo spettacolo dei Dinosauri in programma sabato 30 agosto alle 17.00 e alle 21.00, con una divertente esibizione di dinosauri-robot giovani ed adulti pensata soprattutto per gli spettatori più piccoli.

Durante tutto il periodo di apertura, sono previste agevolazioni per valorizzare l’iniziativa che si svolgerà nella grande area verde tra la stazione e il centro storico.

«Siamo veramente lieti di aver potuto accogliere anche quest’anno il Luna park nonostante la presenza di alcuni cantieri – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico e al Territorio Cristina Balbi – perché è un appuntamento strettamente legato alla festa di settembre e perciò molto sentito e atteso dai cittadini di ogni età».

Come da tradizione, anche quest’anno gli organizzatori riservano due giornate di divertimento gratuite alle persone con disabilità e a un accompagnatore maggiorenne: venerdì 29 agosto (in caso di maltempo l’iniziativa sarà spostata al 3 settembre) e mercoledì 10 settembre (in caso di maltempo l’iniziativa viene spostata a giovedì 11 settembre) dalle 16 alle 20.30. Per usufruirne è sufficiente presentarsi con il modulo scaricabile online e compilato, insieme alla Disability Card o certificato di invalidità all’Infopoint installato nel gazebo di Campo Marzo dal lato di via Roma. Qui si riceverà un braccialetto identificativo che permette l’accesso a tutte le attrazioni non a premi. Sempre

A disposizione dei visitatori disabili c’è anche un piccolo parcheggio riservato a veicoli con contrassegno disabili. Inoltre, è possibile prenotare gratuitamente un giro del Luna park di Campo Marzo in una delle side car messe a disposizione dalle associazioni di bikers che collaborano all’iniziativa.

Per tutti sono previste due promozioni: lo sconto di 1 euro nei giorni 29 agosto, 4, 11 e 18 settembre validi solo con i coupon da scaricare sul sito dell’iniziativa, e “paghi 1 prendi 2”, validi nei giorni 2 e 16 settembre.

Per dettagli e ulteriori informazioni: www.festadeioto.com

I coupon promozionali sono disponbili al link https://www.festadeioto.com/page.php?10.