Tommasi ‘scende in campo’ – Candidato sindaco per il Centrosinistra a Verona

Damiano Tommasi, ex centrocampista della Roma e della Nazionale italiana si candida a sindaco di Verona per il Centrosinistra. Lo ha annunciato ufficialmente ieri.

La conferma è arrivata dal Movimento civico Traguardi di area Centrosinistra con una nota: “Damiano Tommasi è sceso in campo al nostro fianco per costruire insieme la città del futuro. Il cammino di Traguardi continua ancora più rafforzato e più convinto per dare a Verona ciò che si merita, il cambiamento che da troppo tempo la città sta aspettando. Sarà un percorso da fare insieme ad ogni veronese, coinvolgendo ogni singola realtà che rende viva e speciale la nostra città, ascoltando problemi, bisogni e proposte, immaginando il futuro migliore. La strada è ancora lunga, ma con entusiasmo e partecipazione possiamo arrivare lontano”.