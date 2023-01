Texas – Violento tornado devasta Houston (video)

Venti molto forti e piogge torrenziali. Una coppia di americani ha filmato l’impressionante tornado che ha travolto l’area di Houston in Texas. Zachary Peck-Chapman e il suo compagno pensavano di essere al sicuro nel loro camper, ma più il tornado si avvicinava, più la paura aumentava. Intrappolati, hanno finito per lasciare il loro veicolo con i loro due cani per trovare rifugio in un fosso vicino. Sono sani e salvi.

Nelle case sventrate i soccorritori cercano vittime, ma miracolosamente nessun ferito grave o morto in questa serie di una decina di tornado che ha colpito il Texas, ma anche la Louisiana . “È stato spaventoso. Ho avuto la paura della mia vita”, testimonia un residente . “Ci siamo rifugiati in mezzo alla stanza e all’improvviso le finestre sono andate in frantumi. È successo molto velocemente” ; dice un residente.

Come si evince dalle immagini in oggetto in testa a questo articolo, un intero quartiere di Pasadena, città a sud-est di Houston, è stato devastato. In un palazzetto dello sport del quartiere non è rimasto più niente: i clienti e il capo si sono rifugiati, per interminabili minuti, nei bagni. Tutti ne usciranno indenni, prima di scoprire l’entità del disastro: “Ho provato a chiudere la porta, ma il vento me l’ha impedito. Improvvisamente, è volato via ed è lì che siamo andati. Rifugiati nei bagni. Abbiamo visto l’intero edificio crollo”.

In Texas, 123.000 case e aziende sono rimaste al buio dopo che i tornado hanno colpito.