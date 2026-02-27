CRONACAVENETO
27 Febbraio 2026 - 18.45

Terribile incidente in A4: auto finisce sotto camion, due morti

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, alle 15:50, sull’autostrada A4 al chilometro 441, in direzione Trieste, poco dopo l’uscita per San Stino di Livenza. L’impatto ha coinvolto un camion e un’autovettura, che è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con le squadre di Portogruaro e Motta di Livenza, supportati dall’autogru proveniente da Mestre, necessaria per sollevare il camion e liberare l’auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, i due occupanti dell’automobile, di nazionalità polacca, sono deceduti sul luogo dell’incidente, come constatato dal personale sanitario del Suem 118.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità: per chi viaggia da Venezia verso Trieste è consigliata l’uscita a San Stino di Livenza. L’incidente ha causato significativi rallentamenti e lunghe code lungo il tratto autostradale.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Terribile incidente in A4: auto finisce sotto camion, due morti | TViWeb Terribile incidente in A4: auto finisce sotto camion, due morti | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy