Terribile incidente in A4: auto finisce sotto camion, due morti

Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, alle 15:50, sull’autostrada A4 al chilometro 441, in direzione Trieste, poco dopo l’uscita per San Stino di Livenza. L’impatto ha coinvolto un camion e un’autovettura, che è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con le squadre di Portogruaro e Motta di Livenza, supportati dall’autogru proveniente da Mestre, necessaria per sollevare il camion e liberare l’auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, i due occupanti dell’automobile, di nazionalità polacca, sono deceduti sul luogo dell’incidente, come constatato dal personale sanitario del Suem 118.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità: per chi viaggia da Venezia verso Trieste è consigliata l’uscita a San Stino di Livenza. L’incidente ha causato significativi rallentamenti e lunghe code lungo il tratto autostradale.