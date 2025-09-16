Tenta di introdursi in un’abitazione privata: arrestato 29enne algerino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 07.20 di ieri mattina è giunta una richiesta di aiuto da parte di una donna residente a Vicenza in Via Manara che, spaventata, segnalava la presenza di un uomo che, dopo avere divelto l’infisso di una finestra, stava tentando di entrare in casa sua.

Gli Agenti della Volante, prontamente giunti sul posto, hanno trovato l’uomo che si aggirava nel giardino condominiale cercando invano una via di fuga, fino a quanto veniva bloccato ed accompagnato in Questura. Il presunto autore è un 29enne algerino, non in regola con il soggiorno, con numerosi precedenti di Polizia per stupefacenti e contro il patrimonio.

Il cittadino algerino è stato arrestato ed accompagnato presso gli Uffici della Questura di Vicenza per essere sottoposto ai rilievi e trattenuto in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si è tenuta nella mattinata odierna presso il Tribunale di Vicenza. All’esito di quest’ultima è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentarsi alla P.G. per tre giorni alla settimana.

Il Questore della Provincia di Vicenza sta valutando l’adozione di misure di prevenzione a carico del responsabile del reato.