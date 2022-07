Tenta la fuga in auto per sottrarsi a un controllo e lancia la droga dal finestrino

Durante i consueti controlli serali del Comando Compagnia Carabinieri di Bassano del

Grappa, la sera di ieri 14 luglio, nel Comune di Tezze sul Brenta,

esattamente in via Brenta, i militari del NOR – Sezione Radiomobile hanno intimato

l’alt ad un’Audi Q3 di colore nero.

Il conducente della vettura, anziché fermarsi, ha tentato la fuga. Durante la breve fuga durata meno di un km, l’uomo si è disfatto di un involucro lanciandolo dal

finestrino.

Sin da subito il conducente, un 42 enne di Rosà, ha assunto un atteggiamento molto

agitato, tanto da indurre i militari a procedere ad un accurato controllo con esito

negativo. Nel frattempo è stato recuperato quanto lanciato dal finestrino, consistente

in una dose di cocaina, pari a 0,3 grammi.

L’uomo è stato quindi segnalato alla Prefettura di Vicenza e gli è

stata ritirata la patente di guida per 30 giorni, oltre alla violazione relativa

alla fuga