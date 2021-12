Super Green Pass: inizio positivo, ma se cresce l’Rt possibili altre restrizioni

Nessun incidente e nessun problema nel primo giorno di Super Green Pass. La soddisfazione del Governo c’è, ma ancora vige la prudenza tra le forze comandate da Mario Draghi.

Restano comunque alcuni problemi da risolvere: gli studenti tra i 12 e i 18 anni devono comunque esibire il green pass base, quindi ottenuto anche tramite tampone negativo, ma a tal riguardo continuano i pressing dei presidenti delle Regioni per ottenere deroghe a riguardo. Il Governo non vorrebbe fare retromarcia su un decreto legge appena approvato.

L’ipotesi dei tamponi gratis per gli studenti di medie e superiori, avanzata dal ministro Brunetta, non trova il favore del premier, per non aprire una polemica con i sindacati. La linea governativa sarebbe quella di lasciare alle Regioni il compito di aumentare eventualmente le restrizioni.

Intanto, anche se aumenta il numero di cittadini che ha ricevuto la dose booster, l’indice di contagio Rt è salito dal 2,9 al 3,1% e quindi resta sul tavolo l’ipotesi di rendere obbligatorio il vaccino.

Non si escludono comunque nuove restrizioni per le feste di Natale, quando alcune regioni saranno in zona arancione, con la probabile chiusura di alcune attività.