Studente vicentino dedica la tesina ai Carabinieri: «Da grande voglio diventare magistrato»

Vicenza – A soli 14 anni ha dimostrato passione, maturità e un forte senso di legalità. Diego, giovane studente vicentino, ha dedicato la sua tesina di terza media all’Arma dei Carabinieri, ricevendo grande apprezzamento per la profondità e la completezza del lavoro.

La tesina, discussa lo scorso giugno, ha affrontato il tema da più prospettive disciplinari: dalla storia, con la figura eroica di Salvo D’Acquisto, alla letteratura, con Pinocchio di Collodi; dall’educazione civica, con il ricordo della strage di Capaci, alle scienze, con lo studio del DNA come strumento investigativo. Non sono mancati i riferimenti internazionali, con i Caschi Blu in inglese e la Gendarmerie Nationale in francese, né gli approfondimenti artistici sul lavoro del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

Il percorso ha toccato anche la tecnologia, con il progetto spaziale IRIDE, e lo sport, con il Gruppo Sportivo dei Carabinieri e il legame con le Olimpiadi. Spazio inoltre alla musica, con l’inno di Mameli, alla religione, con la Virgo Fidelis patrona dell’Arma, e alla geografia, attraverso l’analisi del traffico internazionale di droga. Un lavoro multidisciplinare che ha mostrato come l’Arma dei Carabinieri possa intrecciarsi con numerosi ambiti della conoscenza.

«Ho sempre ammirato i Carabinieri, anche grazie a mio padre che ne fa orgogliosamente parte, e per la loro dedizione al Paese – ha raccontato Diego – ma crescendo ho capito che il mio posto è nel mondo della giustizia. Vorrei contribuire, un giorno, a garantire l’applicazione delle leggi e a difendere i diritti dei cittadini».

Il giovane, che dal 10 settembre ha iniziato il primo anno al liceo delle scienze umane “Don Giuseppe Fogazzaro” di Vicenza, ha espresso il desiderio di diventare magistrato. In riconoscimento dell’impegno e della passione dimostrata, è stato accolto presso la sede del Comando Compagnia Carabinieri di Vicenza, dove ha ricevuto i complimenti del comandante, Maggiore Dario Russo.