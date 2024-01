Strage di Mestre – L’autista non fu colto da malore: lo conferma l’autopsia

Alberto Rizzotto, conducente dell’autobus precipitato a Mestre lo scorso 3 ottobre non è deceduto a causa di un malore fatale, ma a seguito del trauma cranico derivante dall’incidente stradale. Questa conclusione è stata confermata dall’autopsia condotta dagli esperti medico-legali nominati dalla Procura. La relazione finale è stata depositata e resa disponibile alle parti coinvolte nel processo. La notizia è riportata nell’edizione odierna del Gazzettino.

Nell’incidente, che ha causato la morte di 21 persone e il ferimento di altre 15, alcune in modo grave, si attendono ora i risultati delle perizie sullo sterzo del bus per esaminare l’ipotesi di un possibile guasto e sul guardrail per valutare se la presenza di una struttura non conforme abbia contribuito agli eventi.