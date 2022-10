Stefano Gheller: accolta la richiesta di suicidio assistito – “Ora sono libero di decidere quando vorrò mettere fine alle mie sofferenze”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

“Sono felicissimo ed è un gran bel giorno, è stato qui, il direttore sanitario della Ulss 7 Pedemontana a cui a giugno avevo inoltrato la mia richiesta di suicidio assistito, vi informo che la mia richiesta è stata accolta, e ora sono libero di decidere quando vorrò mettere fine alle mie sofferenze”.

Sono queste le parole, affidate ai social, di Stefano Gheller 49enne che vive da solo a Cassola, costretto su una sedia a rotelle, attaccato ad un respiratore, che da quando aveva 15 anni è afflitto da distrofia muscolare, una malattia degenerativa che gli ha portato via anche la mamma.

La sua richiesta al dg dell’Ulss 7 Carlo Bramezza per l’accesso legale al suicidio assistito è dello scorso 27 giugno, poiché le sue condizioni stanno peggiorando velocemente.

“Sono contento che questo diritto mi sia stato riconosciuto” scrive ora Stefano -”e spero possa in parte servire per altre eventuali persone che ne faranno richiesta” e aggiunge ”sul quando dipenderà da due fattori. Dal decorso della malattia e da quanto lo stato Italiano e la Regione Veneto lo aiuteranno economicamente a fare una vita dignitosa, perché – scrive “oltre al peso della malattia dover pensare a come pagare l assistenza adeguata diventa un ulteriore peso che consuma le poche forze che uno ha”.

“Ovviamente – chiude -quando deciderò di mettere fine alla mia vita ve lo dirò……vi voglio bene e ringrazio tutti voi che mi state sempre vicino”.