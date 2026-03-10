Tre nuove “palestre della salute” nel distretto di Bassano

Si è svolta ieri la cerimonia di consegna della targa di riconoscimento in qualità di “Palestre della Salute” per tre strutture che hanno ottenuto l’apposita certificazione, dimostrando dunque di rispettare i severi requisiti individuati dalla Regione del Veneto con la DGR 549/2023.

Più in dettaglio si tratta di due strutture con sede a Cassola (l’Istituto Attività Motorie e il Centro Kinesi) e una con sede a Thiene (Poliambulatorio San Gaetano), che si aggiungono alle 4 già presenti nel territorio dell’ULSS 7 Pedemontana (2 nel Distretto di Bassano e 2 nell’Alto Vicentino).

Come noto, la definizione di “Palestre della Salute” non è un semplice slogan, ma identifica sedi in possesso di specifici requisiti strutturali, tecnici organizzativi, tali da essere idonee ad ospitare, oltre alle normali attività di palestra, anche cittadini con patologie croniche non trasmissibili stabilizzate (cardiopatici, broncopneumopatici, diabetici, nefropatici…) per lo svolgimento di programmi di esercizio fisico prescritti dal medico. Non si tratta, dunque, di un’attività riabilitativa, ma della possibilità di fare esercizio fisico tarato alla propria condizione con caratteristiche che lo rendono idoneo ad ottimizzarne i benefici ricavati in termini di salute e, soprattutto, minimizzando i possibili rischi.

Proprio per l’importanza di questo ruolo, è previsto che il Dipartimento di Prevenzione, ed in particolare l’U.O.S.D. Attività Motorie, verifichi con periodicità almeno biennale e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, l’accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti.