Stasera è l’ultimo giorno per la tradizionale Sagra di San Luigi a Noventa Vicentina. Luna park, stand gastronomico e pista da ballo in sede pro loco in via dei Martiri, Pesca di beneficenza. “E per concludere – spiega il sindaco Mattia Veronese – uno spettacolare momento conclusivo: con il tradizionale spettacolo pirotecnico a partire dalle ore 23.30. Vi aspettiamo!”.