Squid Game, le serie che divide le famiglie: un incontro per capirne di più

La serie Tv “Squid Game” sta creando preoccupazioni nelle famiglie per casi di emulazione tra i figli che seguono gli episodi proposti da Netflix.

Per comprendere questo fenomeno del momento è in programma una serata informativa proposta dall’Ulss 8 Berica e da Reti di Comunità, online, per capire la serie TV e comprendere le conseguenze dell’assenza di monitoraggio da parte degli adulti.

L’incontro, guidato da Marco Maggi, consulente educativo e formatore del Metodo Gordon, è in programma il 27 ottobre alle ore 20.30 ed è rivolto a genitori, educatori, docenti e animatori.