Spray urticante alla festa: 20 persone intossicate

Almeno 20 le persone rimaste intossicate alla festa di città, a Portogruaro ieri sera, dopo che qualcuno ha spruzzato dello spray urticante per strada. Poco dopo la mezzanotte della notte appena trascorsa proprio nei minuti conclusivi di una manifestazione enogastronomica, Terre Dei Dogi in Festa. Una persona, che i carabinieri stanno per identificare, ha spruzzato spray urticante in almeno tre punti della kermesse compresi tra piazza della Repubblica, i mulini e la piazzetta di Sant’Andrea nella zona di via Roma in pieno centro storico. Molte persone, si calcola una ventina, hanno avuto problemi di irritazioni. L’autore del gesto inseguito da alcuni residenti ma è riuscito a scappare, sebbene, come detto, i carabinieri siano già sulle sue tracce.