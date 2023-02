Spaccio di droga in città: 3 arrestati

La Sezione Mobile del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Vicenza e il Nucleo operativo speciale della Polizia Locale hanno arrestato tre nigeriani in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie alle attività di controllo del territorio, è stato possibile individuare alcuni spacciatori nigeriani che vendevano principalmente marijuana e cocaina in alcune zone di Vicenza.

Le autorità hanno utilizzato il sistema di videosorveglianza comunale e attività di osservazione, controllo e pedinamento per individuare una palazzina in zona San Bortolo, abitata da extracomunitari, dove avveniva un continuo via vai di persone che si fermavano solo pochi minuti o accompagnavano brevemente gli arrestati, a volte a piedi o in auto.

Durante le attività di controllo, è stato intercettato un nigeriano di 25 anni che consegnava un piccolo involucro di eroina a una quarantenne italiana residente a Colceresa. A seguito della flagranza di reato, le autorità hanno esteso le attività di perquisizione in un appartamento nella palazzina a San Bortolo, dove sono stati rinvenuti e sequestrati circa 400 grammi di marijuana e circa 50 grammi di cocaina, in parte già suddivisi in oltre 100 dosi.

Inoltre, sono stati rinvenuti due machete e un’ascia, classificabili come armi bianche detenute abusivamente e parimenti sottoposte a sequestro. Alla luce degli elementi di prova raccolti, i tre sono stati condotti nel carcere di San Pio X.