Sosta a Vicenza – Ad agosto saranno sostituiti tutti i parcometri

Il mese di agosto servirà asostituire tutti i parcometri e gli impianti a sbarra. Poi, dal primo settembre, la gestione della sosta in città passerà definitivamente da Aim Mobilità (confluita in Agsm Aim Smart Solutions) a Gps Spa (Global Parking Solution) che se ne occuperà per i prossimi nove anni.

L’annuncio del passaggio di consegne “soft” è stato dato stamane dal vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron e dai rappresentanti di Agsm Aim Smart Solutions e Gps. Per Agsm Aim Smart Solutions era presente il consigliere delegato Barbara Biondani; per Gps Spa l’amministratore unico Filippo Lodetti Alliata.

“Grazie alla disponibilità dimostrata dal gestore uscente, cioè da Agsm Aim Smart Solutions – ha dichiarato il vicesindaco Matteo Celebron – le due aziende concentreranno nel mese di agosto il passaggio di consegne, senza aumenti di tariffe né impatti negativi sull’utenza che, anzi, potrà via via contare sui nuovi servizi tecnologicamente avanzati offerti in sede di gara da Gps. Quanto al Comune, è ovviamente confermato per intero il valore complessivo del canone che si appresta ad introitare con l’avvio del nuova gestione e che è pari a oltre 37 milioni di euro per i 9 anni di concessione”.

Le due aziende hanno dunque concordato di utilizzare il mese di agosto, in cui c’è meno pressione nei parcheggi cittadini, per effettuare il cambio di gestione che prevede laprogressiva sostituzione e implementazione delle tecnologie relative ai parcometri e ai sistemi gestionali.

I 205 parcometri attuali saranno sostituiti da 225 nuovi parcometri, di cui 50 saranno veri e propri totem interattivi, dotati di una tecnologia che consentirà di effettuare molte altre operazioni.

Il nuovo gestore si occuperà di oltre a 9.700 stalli auto: 4.700 stalli lungo la strada, 1.400 posti in fiera, 600 stalli riservati ai residenti, 1.800 posti in parcheggi a sbarra e 1.200 posti nei parcheggi di interscambio.

Anche i parcheggi dedicati alle biciclette a ponte San Paolo e in stazione saranno gestiti da Gps.

Verranno, inoltre, attivati tre nuovi parcheggi coperti: in via Strasburgo , via Napoli e via Trissino, questi ultimi due dedicati alla sosta dei residenti.

Il canone annuo fisso che verrà versato al Comune da Gps è pari a 4.112.500 euro, con un incremento di 612.500 euro annui rispetto all’importo a base di gara (3.500.000 euro). Il valore complessivo del canone è quindi di oltre 37 milioni di euro per i 9 anni di concessione.

L’offerta tecnica prevede una complessa ed articolata serie di azioni, tra le quali la completa sostituzione di tutti i parcometri e pannelli informativi a messaggio variabile presenti in città oltre che dei pannelli di indirizzamento verso i parcheggi. Grazie all’attivazione di una nuova “control room” realizzata al parcheggio di via Strasuburgo e una progressiva installazione di sensoristica e telecamere, sarà possibile una gestione in tempo reale dei flussi di traffico da indirizzare verso i parcheggi, in base all’occupazione degli stessi. Tutti i parcheggi a sbarra della città verranno, inoltre, dotati della tecnologia “Telepass”, per il pagamento della sosta. Un sito dedicato e una nuova app (oltre a quelle già attive) consentiranno, poi, la gestione online e su smartphone sia del pagamento della singola sosta sia degli abbonamenti.

L’amministrazione comunale ha dato inoltre indicazione per la piena integrazione, anche nelle possibilità di pagamento, con i biglietti del trasporto pubblico locale e con il bike sharing.

Una particolare attenzione è stata richiesta per l’implementazione delle infrastrutture di ricarica delle auto elettriche: in ogni parcheggio a sbarra saranno presenti apposite colonnine di ricarica rapida, in grado di sostenere la positiva evoluzione del mercato delle auto elettriche.

Le tariffe della sosta, sia nelle componenti abbonamenti sia ad utilizzo orario, restano invariate, in quanto di competenza dell’amministrazione comunale. Gli abbonamenti in vigore mantengono la loro validità fino a normale scadenza.

La società Agsm Aim Smart Solutions rimane comunque operativa in città con la gestione di parcheggi che non sono di proprietà comunale, tra cui il Verdi di Campo Marzo.