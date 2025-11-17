CRONACA
17 Novembre 2025 - 14.23

Sorpreso a spacciare marijuana: gambiano denunciato a Vicenza

REDAZIONE
Vicenza – Nel corso di un controllo stradale in via Zanardelli, la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino gambiano di 30 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Volante, percependo un forte odore di marijuana provenire dall’auto in cui viaggiava, hanno trovato circa 10 grammi di droga nascosti nei pantaloni dell’uomo, insieme a del denaro contante. Un altro occupante del veicolo, cittadino nigeriano, è stato sanzionato per uso personale e gli è stata ritirata la patente.

