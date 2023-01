Soleil à Campo Marzo : Rucco officialise sa candidature de maire pour la seconde fois

Ce mercredi 25 janvier, devant le parc ensoleillé de « Campo Marzo », le maire sortant Francesco Rucco a annoncé officiellement sa candidature aux élections municipales de Vicenza.

Accompagné de sa femme et de proches, le maire sortant a convié la presse à une promenade du Giardino Salvi à Campo Marzo pour présenter dans un premier temps, le projet colossal de réhabilitation des parcs et jardins de la ville, et donc lancer sa campagne électorale.

Dans un second temps, il a officialisé sa candidature, qui n’était plus une surprise. Son objectif est de gagner la confiance de ses citoyens afin de finaliser les projets déjà engagés et à venir qu’il espère mener à terme avec sa réélection. « … pour compléter ce parcours de renaissance après ces dernières années difficiles, mais surtout faire de Vicenza, un ville qui change, qui doit être mise en valeur et qui grandira » défend-il.

Le choix de «Campo Marzo» n’est pas le fruit du hasard, mais bien l’endroit où il y a 5 ans lors de sa première élection, le projet avait été activé en priorité parce que « la situation était dramatique » explique Francesco Rucco.

Dans l’avenir, il voudrait rendre cet espace « un lieu sûr où les citadins peuvent faire quelques choses pendant leur temps libre comme dans le passé où régnait la prospérité vers les années 60-70 » décrit-il sereinement une photo à la main.

Les prochaines élections municipales se tiendront au printemps prochain, d’après les sondages de l’institut Winpoll, Francesco Rucco du centre-droite aurait actuellement pour principal adversaire Giacomo Possamai du centre-gauche.

EN ITALIEN

Campo marzo: Rucco ufficializza la sua candidatura a sindaco per la seconda volta.

Mercoledì 25 gennaio, davanti al parco soleggiato di Campo Marzo, il sindaco uscente Francesco Rucco ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni comunali di Vicenza.

Accompagnato dalla moglie e da simpatizzanti, il sindaco uscente ha invitato la stampa a una passeggiata dal Giardino Salvi a Campo Marzio per presentare inizialmente il grande progetto di riqualificazione dei parchi e dei giardini della città, e quindi lanciare la sua campagna elettorale.

In un secondo tempo, ha ufficializzato la sua candidatura, che non era una sorpresa. Il suo obiettivo è conquistare la fiducia dei suoi cittadini per finalizzare i progetti già avviati e futuri che spera di portare a termine col rinnovo di mandato. «… per completare questo percorso di rinascita dopo questi ultimi anni difficili ma soprattutto per fare di Vicenza una città che cambia, che va valorizzata e che crescerà» dichiara.

La scelta di «Campo Marzio» non è frutto del caso, ma il luogo in cui 5 anni fa, nella sua prima elezione di sindaco, il progetto era stato attivato in via prioritaria perché, spiega Francesco Rucco «la situazione era drammatica».

In futuro, vorrebbe rendere questo spazio «un luogo sicuro dove gli abitanti delle città possono fare alcune cose nel tempo libero come in passato, dove regnava la prosperità verso gli anni 60-70», spiega serenamente con una foto dell’epoca in mano.

Le prossime elezioni comunali si terranno in primavera, secondo i sondaggi dell’istituto Winpoll, Francesco Rucco del centro-destra avrebbe attualmente come principale avversario Giacomo Possamai del centro-sinistra.