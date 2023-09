Soccorso un ciclista ferito al Rifugio Papa

Il Soccorso Alpino interviene al Rifugio Papa.

Alle 14.30 circa la Centarle operativa di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino di Schio, per provvedere al recupero di un ciclista arrivato autonomamente al Rifugio Papa, dopo essersi procurato una ferita cadendo. Il 61enne di Isera (TN), che si trovava in compagnia con la propria ebike sul sentiero tra il Rifugio Papa e il Rifugio 7 Croci, finito a terra aveva infatti riportato un taglio sotto il ginocchio. Raggiunto in jeep dai soccorritori, all’uomo sono state prestate le prime cure. Caricato a bordo, è stato quindi trasportato al rendez vous con l’ambulanza a Bocchetta Campiglia.